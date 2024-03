Zu Limousine und Sportback gesellt sich der Allstreet

Audi spendiert dem A3 ein Upgrade und erweitert dabei die Baureihe um den Crossover Allstreet mit drei Zentimetern mehr Bodenfreiheit und speziellen Designdetails. Sportback und Limousine erhalten modifizierte Front- und Heckpartien. Der adaptive Fahrassistent beinhaltet nun auch bei Geschwindigkeiten über 90 km/h einen aktiven Spurwechsler. Erstmals ist es möglich, bis zu vier unterschiedliche digitale Tagfahrlicht-Signaturen auszuwählen und umzuschalten.

Deutlich erweitert wurde die Serienausstattung: So gehören neben dem Drei-Speichen-Lederlenkrad mit Multifunktion plus auch die Klimaautomatik, das Ambiente-Lichtpaket und die Mittelarmlehne vorn zum Standardumfang. Zudem gibt es Änderungen am Design des Schalthebels und an den Luftausströmern sowie neue textile Dekoreinlagen und neues Licht. Auch die Mittelkonsole ist neu gestaltet und lackiert. Serienmäßig sind nun auch das virtuelle Cockpit und eine induktive Lademöglichkeit für das Smartphone an Bord. Über das Touchdisplay kann direkt auf beliebte Drittanbieter-Apps zugegriffen werden. Die gewählten Inhalte werden dabei im Infotainmentsystem des Fahrzeugs installiert – unabhängig vom Smartphone. Auch die Interaktion mit den Apps über Sprachbefehle via Alexa ist möglich.



Nach dem Fahrzeugkauf können bis zu fünf Funktionen aus den Bereichen Infotainment und Komfort online per „My Audi“-App individuell hinzugebucht werden. Sie sind entsprechend dem individuellen Bedarf für einen Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr, drei Jahre oder dauerhaft buchbar. Ist beispielsweise eine ausgiebige Urlaubsreise mit dem A3 oder A3 Allstreet geplant, so bieten sich die Navigation und der adaptive Geschwindigkeitsassistent als sinnvolle Ergänzungen an, nennt Audi ein Beispiel.



In Europa gibt es den A3 mit zunächst in zwei Antriebsvarianten: den 1,5-Liter-Motor 35 TFSI mit 150 PS (110 kW) und den gleichstarken Diesel 35 TDI, beide mit Sieben-Gang-Automatik, wobei der Benziner als Mildhybrid ausgelegt ist. Für Limousine und Sportback sind weitere Motorisierungen geplant, darunter zum Ende des Jahres auch ein Plug-in-Hybrid. Der Sportback 35 TFSI S-Tronic ist ab 35.650 Euro zu haben. Die Limousine kostet 800 Euro Aufpreis, der Allstreet startet bei 37.450 Euro. (aum)