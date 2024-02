Maria Schiewald übernimmt das Marketing bei DS

Maria Schiewald (28) übernimmt die Leitung der Marketingabteilung von DS Automobiles in Deutschland. Sie folgt auf Cristiano Colaiacomo (38), der kürzlich in gleicher Funktion zur Konzernschwester Opel gewechselt ist.

Maria Schiewald begann ihre berufliche Laufbahn 2014 in der damaligen Niederlassungsgesellschaft PSA Retail in Köln und sammelte dort Erfahrungen in der Neuwagendisposition und der Aftersalessteuerung, bevor sie ihre Ausbildung als geprüfte Automobilverkäuferin 2018 abschloss. Im gleichen Jahr übernahm sie als „Expert Advisor“ die Verkaufsleitung für DS. 2020 wechselte Schiewald in die DS-Marketingabteilung von Stellantis nach Rüsselsheim, wo sie unter anderem für Customer Relationship und Customer Experience zuständig war. Zuletzt war Maria Schiewald als Marketing & Communications Managerin für die gesamte Entwicklung und Steuerung der Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen von DS Automobiles auf nationaler sowie lokaler Ebene verantwortlich. (aum)