Zwei neue Antriebe für den Porsche Panamera

Porsche baut das Antriebsangebot für den neuen Panamera aus. Ab sofort ergänzen der Panamera 4 E-Hybrid und der Panamera 4S E-Hybrid die Baureihe. Die vollständig neu konstruierte E-Maschine bietet mit 140 kW (190 PS) und 450 Nm Drehmoment deutlich mehr Leistung als der Vorgänger. Die neue Hochvoltbatterie stellt mit 25,9 kWh (brutto) bei vergleichbarem Bauraum etwa 45 Prozent mehr Kapazität zur Verfügung. Gleichzeitig verkürzt der neue On-Board-Lader den Ladevorgang der Plug-in-Modelle auf rund zwei Stunden und 39 Minuten.

Beim Panamera 4 E-Hybrid kommt ein neues Hybridsystem mit grundlegend überarbeitetem 2,9-l-V6-Biturbo-Benziner zum Einsatz, der 304 PS (224 kW) entwickelt. Die Systemleistung von 470 PS (346 kW) und das maximale Drehmoment von 650 Newtonmetern ermöglichen eine Beschleunigung 0 null auf 100 km/h in 4,1 Sekunden sowie eine Spitzengeschwindigkeit von 280 km/h. Die rein elektrische Reichweite des erhöht sich auf 96 Kilometer im WLTP-Zyklus (EAER City).



Beim 4S E-Hybrid leistet der 2,9-Liter-Sechszylinder 353 PS (260 kW). Die Systemleistung liegt bei 544 PS (400 kW, das maximale Drehmoment beträgt 750 Nm. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der Panamera 4S E-Hybrid in 3,7 Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 290 km/h.



In Deutschland starten die Preise des Panamera 4 E-Hybrid bei 123.400 Euro und des 4S bei 138.200 Euro. Die Auslieferungen beginnen im zweiten Quartal. (aum)