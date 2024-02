Der Cupra Born tritt in die Fußstapfen des Formentor

Cupra unterstreicht seinen Performanceanspruch nun auch beim Born. Er kommt, wie bereits vom Formentor bekannt, als leistungsstarker VZ. Die beiden Buchstaben stehen für Veloz, was im Spanischen „schnell“ bedeutet. In Worten und Zahlen: Der Cupra Born VZ leistet 240 kW (326 PS) und entwickelt ein Drehmoment von 545 Newtonmetern. Er verfügt über eine optimierte Fahrwerksgeometrie und eine sportlich abgestimmte Lenkung. Damit beschleunigt der Wagen in 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 km/h begrenzt, das sind 40 km/h mehr als beim Basismodell. Die Reichweite gibt Cupra mit bis zu 570 Kilometern an.

Im Innenraum bietet der VZ Cup-Bucket-Sitze (optional Schalensitze) und ein neues, größeres 12,9-Zoll-Infotainmentsystem sowie ein 425-Watt-Audiosystem von Sennheiser mit zehn Lautsprechern.



Einen Preis für den Born VZ nannte Cupra noch nicht. (aum)