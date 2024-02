Alpine A290 driftet am Polarkreis

Mit dem A290 bringt Alpine im Sommer eine Preformanceversion des neuen vollelektrischen Renault 5 auf den Markt. Derzeit drehen Prototypen am Polarkreis in Schweden ihre finalen Erprobungsrunden bei bis zu minus 30 Grad auf der Straße und der Rennstrecke. Der 3,99 Meter kurze, 1,82 Meter breite und 1,52 Meter hohe Sportwagen wird über ein abgeflachtes A290 Sportlenkrad aus Nappaleder mit Mittelmarkierung verfügen und bietet unter anderem eine aus der Formel 1 bekannte Überholtaste am Lenkrad. Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind Recharge (RCH) und Fahrmodi im One-Touch-Zugriff. (aum)