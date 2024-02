Vorschau: Der nächste ID kündigt sich an

Auf Limousine folgt Kombi: VW feiert die Premiere des vollelektrischen ID 7 Tourer, der wie sein Verbrenner-Pendant Passat Variant mit viel Platz und großem Ladevolumen glänzen will. Aber auch bei Antrieb, Reichweite und Infotainment hat sich einiges getan, wie wir bei einem Vorabtermin erfahren konnten. Bei Volkswagen rollt außerdem die dritte Generation des Tiguan vor.

Außerdem berichten wir in der kommenden Woche, was sich bei der Neuauflage des Dacia Spring getan hat. Im Praxistest muss sich der Honda e-Ny1 beweisen, der nach dem glücklosen Honda e der zweite E-Anlauf der Marke ist. Aber auch er springt in einigen Disziplinen etwas zu kurz.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten und Entwicklungen in der Automobilindustrie, der Motorradbranche und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)