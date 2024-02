Aston Martin hebt den Vantage auf ein neues Niveau

Mit erheblich modifiziertem Front-Mittelmotor und Heckantrieb wird der neue Aston Martin Vantage ab nächstem Quartal vorfahren. Die Leistung des 4,0 Liter großen V8-Biturbos wurde um üppige 155 PS und 115 Newtonmeter Drehmoment angehoben. 655 PS (482 kW) bei 6000 Umdrehungen in der Minute und 800 Nm ab 2750 Touren sorgen in Verbindung mit der achtstufigen Automatik von ZF für eine Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h. Das sind elf km/h mehr als bisher. In 3,5 Sekunden beschleunigt der Zweisitzer mit seiner Antriebswelle aus Kohlefaser von 0 auf 100 km/h. Der Aston Martin Vantage verfügt unter anderem über ein elektronisches Sperrdifferential an der Hinterachse und eine Launch Control sowie eine fünffach einstellbare Traktionskontrolle. Ein Preis wurde noch nicht genannt. Er dürfte aber weiterhin unter 200.000 Euro liegen. (aum)