Mini Cooper mit C und S

Anders als einige andere Marken verlässt sich Mini nicht allein auf den Elektroantrieb. Die fünfte Modellgeneration des Cooper wird es daher weiterhin auch mit Verbrennungsmotoren geben. Die Fahrzeuge mit Benzinmotor tragen künftig ein C in der Modellbezeichnung bzw. weiterhin das S für die leistungsstärkere Version. Markteinführung ist im Mai, die Preise beginnen bei 28.900 Euro.

Der Dreizylinder des Mni Cooper C liefert 156 PS (115 kW) und 230 Newtonmeter Drehmoment. Tempo 100 ist aus dem Stand nach 7,7 Sekunden erreicht. Der Vierzylinder des Cooper S bringt es auf 204 PS (150 kW) und 300 Nm und beschleunigt in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Normverbräuche bewegen sich zwischen 5,9 und 6,7 Litern je 100 Kilometer. Neu sind unter anderen auch das 24 Zentimeter große dünne OLED-Zentraldisplay mit Smartphone-Bedienlogik und der nun in der Schalterleiste platzierte Gangwahlhebel. (aum)