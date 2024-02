73 Autos starten bei der AvD-Histo-Monte

Mit dem Prolog startet am kommenden Dienstag (6.2.) auf dem Marktplatz von Rothenburg ob der Tauber um 17 Uhr die AvD-Histo-Monte gestartet zu werden. Gegen 19.20 Uhr werden dort die ersten der insgseamt 73 teilnehmenden Fahrzeuge wieder zurück erwartet. Am Mittwoch erfolgt um 7.30 Uhr der Start zur zweiten Etappe. Die vom Automobilclub von Deutschland organisierte Oldtimerrallye endet nach knapp 1900 Kilometern am 10. Februar (Samstag) mit dem Zieleinlauf auf dem Quai Rainier III im Hafen des Fürstentums Monaco.

Am letzten wird sich auch Walter Röhrl mit einem originalen Monte-Carlo-Auto zur letzten Schleife durch die französischen Seealpen ins Starterfeld einreihen. Der zweifache Rallye-Weltmeister und vierfache Monte-Sieger wird dann nach 38 Jahren noch einmal mit seinem Audi Sport Quattro S1 E2 über die Pisten an der Côte d’Azur fahren.



Bei der diesjährigen AvD-Histo-Monte sind 23 Automarken vertreten. So starten unter anderm zwei Austin-Healey MK 3000, ein Datsun 280 ZX, diverse Volvo P 121 / 122 S, ein Lada 2107 und ein Opel GT 1900 Rallye. Ebenfalls am Start sind beispielsweise ein MG C GT, ein Peugeot 504 Coupé und Skoda Favorit „Rallye Monte Carlo“. Das größte Auto ist ein 5,50 Meter langer Oldsmobile Delta 88 Royale Convertible. Die Startnummer 1 gehört dem Siegerauto der letzten Rallye, einem Skoda 130 LR von 1985. Die Speerspitze bildet dabei ein Lancia Stratos Gr. 4 im ikonischen Alitalia-Design. Darüber hinaus starten gleich drei Lancia Delta Integrale in der ebenfalls markanten Martini-Racing-Beklebung.



Zu den am häufigsten vertretenen Marken gehören abermals Porsche, BMW, Audi und Mercedes-Benz. Allein 20 Fahrzeuge – vom 356 bis zum 968 – kommen aus Zuffenhausen, darunter auch das älteste Auto der Rallye (Porsche 356 A von 1957). Der AvD begleitet den Rallyetross mit einem Servicefahrzeug sowie einem Notarztwagen. (aum)