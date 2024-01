Vorschau: Ein Werkbesuch und barrierefreies Caravaning

Der Fiat Ducato wird seit 1981 produziert und innerhalb des Stellantis-Konzerns auch als Citroën und Peugeot sowie Opel angeboten. Der Transporter ist unter Kurierdiensten, Shuttlefahrern und auch als Reisemobil sehr gefragt. Guido Borck hat sich in der Produktion im italienischen Werk Sevel einmal angeschaut. Mercedes-Benz hat derweil seine Großraumvans aufgefrischt und stellt die neue Generation von Vito und V-Klasse vor. Peugeot gibt einen Ausblick auf seine weitere Elektrostrategie und Audi spendiert dem Q7 ein Facelift.

Dacia will im nächsten Jahr bei der Rallye Dakar starten und hat mit Sebastien Loeb sowie Nasser Al-Attiyah zwei hochkarätige Rallyeprofis verpflichtet. Was ausgerechnet die rumänische Billigmarke zu dem ehrgeizigen Einsatz bewogen hat, klärt Guido Borck in Gesprächen mit dem CEO Denis Le Vot sowie dem neuen Rallye-Team in Paris.



Caravaning-Urlaub ist für viele ein Traum – der für manchen aber bislang jenseits des Erreichbaren lag. Denn Wohnmobile und Caravans sind mehr oder weniger großzügig geschnitten, für Rollstuhlfahrer reichte der Platz jedoch nicht. Gleich mehrere Hersteller gehen das Thema jetzt an, der Wohnwagenhändler Brecht aus Heilbronn ist dabei, auch die Premium-Marke Morelo widmet sich in Zusammenarbeit mit Paravan der Herausforderung. Gute Chancen für eine neue Freiheit auf Rädern für Menschen mit körperlichen Einschränkungen.



Bei vielen Menschen laufen die Vorbereitungen für den diesjährigen Sommerurlaub bereits auf Hochtouren oder sind bereits abgeschlossen. Viele Menschen brechen dabei mit dem Kastenwagen zum Camping auf. Eines der aktuellen Modelle ist der Innovan von LMC. Ob er seinen Namen zu Recht trägt, beantwortet unser winterlicher Praxistest.



