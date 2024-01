Vorschau: Im Doppel mit Verbrenner- und Elektroantrieb

Subaru startet mit einem kompakten Doppel ins neue Jahr: Die Schräghecklimousine Impreza geht in die sechste Generation und der Crosstrek tritt die Nachfolge des Crossover-SUV XV an. Neben Boxermotor und Allradantrieb verbindet beide Modelle ein neues Cockpit-Konzept mit 11,6 Zoll großem Touchscreen als zentralem Bedienelement. Frank Wald hat sich das mal näher angesehen. Außerdem ist er zu Gast bei Nissan, die mit dem Ariya Evolve+ eine neue Topversion ihres Coupé-ähnlich gezeichneten Elektro-SUV vorstellen.

Elektrofahrzeuge mit Wechselakkus auszustatten, um so den „Ladevorgang“ zu beschleunigen, ist fast so alt wie die Elektromobilität selbst. Im Pkw-Bereich sind die Versuche überschaubar, doch bei Leichtfahrzeugen wie Motorrollern und anderen Zwei- und Dreirädern ist das etwas einfacher. Swobbee hat daraus nicht nur eine Geschäftsidee gemacht, sondern plant nun auch die Expansion in die USA. Unser Mitarbeiter Axel Busse stellt das Berliner Unternehmen vor.



Die Zahl der in Deutschland angebotenen Kleinstwagen nimmt weiter ab. Dabei klingt der Begriff in Zeiten von L6e- und L7e-Fahrzeugen mittlerweile überholt. Zudem haben Fahrzeuge des A-Segments, die das Kraftfahrt-Bundesamt offiziell als „Minis“ führt, längst die Größe früherer Kleinwagen erreicht. In unserem Praxistest zeigt sich der Hyundai i10 N-Line als ein besonders attraktiver Vertreter seiner Klasse. Das demonstrieren die Koreaner auch in Sachen Elektromobilität mit dem Ioniq 5, den Walther Wuttke unter die Lupe genommen hat.



Außerdem sprach er mit dem deutschen Dacia-Geschäftsführer Thilo Schmidt über die Pläne des rumänischen Renault-Ablegers, der im vergangenen Jahr in die europäischen Top Ten aufgestiegen ist und auch hierzulande zu den Gewinnern gehört.



Außerdem präsentiert Harley-Davidson in der kommenden Woche seine Modellneuheiten für dieses Jahr. Und in Goslar tagt der 62. Verkehrsgerichtstag, von dem wir ebenso berichten werden wie über alle weiteren relevanten Entwicklungen in der Fahrzeugbranche und Verkehrspolitik. (aum)