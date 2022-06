Die Feuerwehr fährt Harley-Davdison: In Kall in Nordrhein-Westfalen ist weltweit erstmals eine Pan America für die Brandbekämpfung und den Katastrophenschutz im Einsatz. Die umgebaute Maschine stiftete Harley-Davidson Deutschland, nachdem das bisherige Dienstmotorrad der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr bei Überschwemmungen im Juli vergangenen Jahres in der Nordeifel zerstört worden war.

Neben Blaulicht und Sirene bekam die Harley-Davidson Pan America Special ein besonderes Navigationsgerät, das es erlaubt, mit anderen Einsatzkräften zu kommunizieren. Zudem stattete Harley-Davidson das Motorrad mit einer Funkanlage, einer Erste-Hilfe-Ausrüstung und einem Feuerlöscher aus. Eine zusätzliche Batterie inklusive speziellem Ladesystem stellt die Stromversorgung der Sonderausrüstung auch nach längeren Standzeiten sicher. Tank, Rahmenheck, Felgen und die Kühlerverkleidung der Maschine wurden in entsprechend vorgeschriebner Signalfarbe lackiert.



Der deutsche Importeur, viele Vertragshändler und auch die Harley Owners Group (H.O.G.) engagierten sich bereits im vergangenen Jahr gemeinsam in verschiedenen Hilfsprojekten für Flutopfer in den betroffenen Gebieten. (aum)