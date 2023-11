Harley-Davidson nimmt am Africa Eco Race teil

Harley-Davidson wird am Africa Eco Race 2024 teilnehmen. Dakar-Profi Joan Pedrero startet am 30. Dezember mit der Pan America 1250 zu dem 15-tägigen Rennen auf zwei Kontinenten. Die meisten der rund 6000 Kilometer werden in Nordafrika zurückgelegt. Ausgangspunkt ist Monaco, das Ziel ist Dakar. Pedrero fährt in der Maxi-Trail-Wertung und hat das erste Adventure-Touring-Motorrad der Marke bereits mehrfach bei Offroad- und Wüstenrallyes eingesetzt. (aum)