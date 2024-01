Over-the-Air-Updates im Abo

Kia-Fahrer können die Over-the-Air-Updates künftig im Abo automatisch erhalten und so ihr Auto stets auf dem neuesten Stand halten. Das Angebot aus dem Kia Connect Store knüpft an die bisherige einjährige Testversion an, die zwei kostenlose Aktualisierungen der Karten des Navigationssystems und der Software der Steuereinheit beinhaltet. Das Abonnement kostet jährlich 89 Euro und umfasst die Lieferung von zwei Update-Paketen pro Jahr.

Künftige Updates werden zusätzliche Software-Aktualisierungen und Services für die gesamte Fahrzeuglebensdauer umfassen, einschließlich Sicherheits- und Komfortfeatures sowie Navigationskarten und Infotainmentfunktionen. Mit speziellen Updates lassen sich auch Lösungen von Softwareproblemen und Rückrufe schneller und einfacher erledigen.



Alle werkseitig mit einem Navigationssystem ausgestattete Kia-Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2022 (verkauft ab Mai 2021) können die Updates nutzen. Sobald der Over-the-Air-Download abgeschlossen ist und das Fahrzeug abgeschaltet wird, erscheint auf dem Infotainmentbildschirm eine Bestätigung. Der Fahrer kann die Aktualisierung nun abschließen oder deren Abschluss auf den nächsten Fahrzeugstart verschieben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Update manuell über das „Kia Navigation“-Updateportal oder bei einem Händler durchzuführen.



Zu den Neuerungen, die frühere Updates mit sich brachten, gehört zum Beispiel der EV-Routenplaner von Kia, der bei Bedarf die Ladeplanung automatisch erledigt. Ein kommendes Update wird unter anderem Verbesserungen in der Navigation, zusätzliche „Sounds of Nature“-Klangkulissen sowie neue und optimierte EV-spezifische Informationen in der Split-Screen-Ansicht beinhalten. (aum)