Kia erhält zwei Auszeichnungen für seine PV-Modelle

Kia hat für seine elektrischen „Platform Beyond Vehicle“-Fahrzeuge, die auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas vorgestellt wurden, zwei Auszeichnungen erhalten. Von „Digital Trends“ gab es einen „Top Tech of CES 2024“-Award, mit dem der renommierte Technologieverlag die besten und innovativsten Beiträge der Messe auszeichnet. Einen weiteren Preis erhielt die Marke von „The Verge“. Das US-Technikportal kürte den Kia Concept PV5 zum „Best Car“ der CES. Die zusammen mit dem Concept PV1 und dem Concept PV7 präsentierte Studie, deren Serienversion 2025 in Produktion gehen soll, wurde in Las Vegas in verschiedenen Varianten vorgestellt. Das Chassis des Fahrzeugs lässt sich mit einer Reihe von Karosseriemodulen kombinieren, um es an verschiedene Kundenanforderungen anzupassen. (aum)