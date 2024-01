Vorschau: Zweimal VW, einmal Audi und Kia

Auf der CMT in Stuttgart startet die Caravaning-Branche mit vielen Neuheiten und großer Hoffnung in die kommende Saison. LMC entdeckt dabei mit dem Tourer die fast ausgestorbene Reisemobil-Bauart der Alkoven-Fahrzeuge wieder. Und VW zeigt endlich den T7 als California, allerdings immer noch als Studie deklariert.

Apropos VW: Seit den seligen GTI-Zeiten galten sie in punkto Dynamik und Alltagstauglichkeit, nicht nur bei jüngeren Autofans, als das Maß der Dinge: Hot Hatches, kompakte, sportlich aufgebrezelte Schrägheckmodelle. In der Ära der SUV sind die Tage dieser Fahrzeuggattung allerdings gezählt. So wie die des Audi RS 3 Sportback, mit 400 PS Leistung eine der Speerspitzen seiner Art. Mit einem – im Wortsinne – besonders auffälligen Exemplar haben wir eine Abschiedsrunde gedreht.



Und wo wir schon einmal dabei sind, ein weiteres Mal VW: Der Golf wird 50 Jahre alt. Nicht nur für die Marke, sondern auch für unseren Autor Peter Schwerdtmann stand er am Anfang eines neuen Abschnittes. Eine ganz persönliche Erinnerung.



Den Kia Niro gibt es als Hybrid, Plug-in-Hybrid und Elektroauto. Wir haben die rein elektrische Variante zum Praxistest gebeten. Das koreanische Kompakt-SUV bietet viel Platz, hat einen 204 PS starken Antrieb und soll mit einer Akkuladung bis zu 460 Kilometer weit kommen. Ob das stimmt und was uns sonst noch am Niro EV aufgefallen ist, berichtet unser Autor Guido Borck.



Zudem blicken wir auf die Motorradbilanz 2023 und klären Fragen wie die nach den beliebtesten Modellen und absatzstärksten Segmenten auf dem deutschen Markt.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt an sieben Tage der Woche tagesaktuell über das Geschehen in der vielfältigen Welt der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)