Skoda steigert den Absatz deutlich

Skoda hat seinen Absatz im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Die Marke lieferte weltweit 866.600 Fahrzeuge aus, das sind 18,5 Pozent bzw. über 135.000 Einheiten mehr als vor einem Jahr. Mit 157.800 verkauften Autos (plus 17,6 Prozent) ist Deutschland weiterhin größter Einzelmarkt. Hier schob sich das Unternehmen auf den fünften Platz der Zulassungsstatistik vor. Mit 87.800 Auslieferungen (+23,4 %) fuhr Skoda auch auf dem tschechischen Heimatmarkt ein deutliches Plus ein. Rückläufig war der Absatz hingegen im übrigen Osteururopa, in China und in Indien. Weltweit erfolgreichstes Modell bleibt mit über 190.000 Stück der Octavia mit großem Abstand vor Kamiq und Kodiaq. (aum)