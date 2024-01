Jahresauftakt bei Opel

Zum Jahresauftakt lädt Opel am 27. Januar bei seinen Händlern zum „Flash Deal Day“ ein. Dort stehen zahlreiche Modelle der Marke mit dem Blitz für Probefahrten bereit, allen voran der neue Astra Sports Tourer Electric. Rund um den Aktionstag erhalten Privatkunden zudem vom 22. Januar bis zum 10. Februar besondere Leasingangebote inklusive der „Opel Flat for free“ mit Garantieverlängerung, europaweitem Mobilitätsservice und Wartung. So gibt es beispielsweise den Astra Sports Tourer Electric zu einer Monatsrate von 219 Euro. (aum)