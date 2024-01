Vorschau: Ein Interview, ein Abschied und ein neues Motorrad

Dacia gehörte im vergangenen Jahr zu den Gewinnern auf dem deutschen Markt. Nach einem erfolgreichen Jahr 2023 will die Marke mit dem neuen Duster weiter in der Erfolgsspur fahren. Über die Pläne des rumänischen Renault-Ablegers spricht Walther Wuttke mit Deutschland-Chef Thilo Schmidt.

Lamborghini nimmt Abschied vom Huracán. Matthias Knödler hat sich noch einmal hinter das Steuer der vier Modelle Evo, STO, Tecnica und Sterrato gesetzt und verrät, wer für ihn die Trumpfkarte im Quartett ist.



Seine magere Reichweite war stets ein Kritikpunkt. Dank eines wankelgetriebenen Generators an Bord kommt der Mazda MX 30 R-EV als Elektroauto nun fast 500 Kilometer weit. Zwar bietet es dabei ganz ordentlichen Fahrspaß, Sparspaß aber eher nicht, stellt Michael Kirchberger im Praxistest fest. Und wie schlägt sich der MG 4 im Alltag? Diese Frage beantwortet unser zweiter Praxistest.



Triumph bringt in Kürze eine 400er-Einzylinder-Baureihe auf den Markt und kündigt nächste Woche bereits ein weiteres neues Modell an.



Ursprünglich als Consumer Electronics Show für Unterhaltungselektronik gestartet ist die Messe in Las Vegas längst auch zur Bühne für die Autoindustrie geworden. Wir sind mit zwei Autoren dort vertreten. Und Michael Kirchberger besucht für uns die Campingmesse CMT in Stuttgart. Zudem werfen wir einen Blick auf unsere Top Twenty der am häufigsten abgerufenen Artikel im vergangenen Jahr.



Wie gewohnt halten wir Sie über die Entwicklungen in der Fahrzeugwelt und Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)