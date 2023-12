Vorschau: Mit CES, Jaguar, Cupra, Suzuki und den Fab Four ins neue Jahr

Kaum hat das Jahr begonnen, da richtet sich der Blick auch schon auf die erste Messe: Auf der CES in Las Vegas werden zahlreiche Autohersteller und Zulieferer ab dem kommenden Wochenende wieder zeigen, was elektronisch und digital alles möglich ist und machbar wäre.

Das Antriebskonzept von E-Autos versprach zunächst auch neue Freiheiten beim Autodesign. Doch statt futuristischer Entwürfe dominieren elektrische Versionen bekannter Modelle die Straßen. Die Verbrennungsmotoren weichen, aber die bekannten Silhouetten bleiben. Selbst die beliebten SUV behalten ihre Form, um die immer größer werdenden Akkus unterzubringen. Eine Betrachtung von Frank Wald.



Mit dem I-Pace war Jaguar recht rasch an der Elektrofront zur Stelle. Wie sich die mittlerweile sechs Jahre alte Baureihe heute noch schlägt, klärt unser Praxistest. Im Elektrohype gehen derweil einst beliebte Fahrzeugkombinationen beinahe unter. Wir hätten da einen ebenso flotten wie sparsamen Kombi mit viel Platz und langstreckentauglichem 150-PS-Diesel zu bieten und stellen den Leon ST der erfolgreichen Seat-Submarke Cupra in unserem zweiten Praxistest vor.



Suzuki war in den 90er-Jahren zeitweise Marktführer unter den Motorradherstellern in Deutschland. Allmählich fährt sich die Marke wieder aus dem Zulassungstief der jüngeren Vergangenheit heraus. Jüngste Neuerscheinung ist die GSX-S 1000 GX. Ralf Bielfeldt stellt sie im Fahrbericht näher vor.



Ein neues Buch zeigt die Beatles als Autofans. Die Fab Four hatten einen anspruchsvollen Geschmack und leisteten sich die exklusivsten Modelle. Ihr Manager Brian Epstein profitierte davon indem er in den Autohandel Einstieg, um seine Schützlinge mit feinsten Autos versorgte.



Darüber hinaus halten wir sie tagesaktuell über die jüngsten Entwicklungen in der Fahrzeugbranche und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)