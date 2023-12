Ab sofort bestellbar: Opel Mokka Electric mit mehr Reichweite

Opel bietet den Mokka Electric in der Topausstattung Ultimate nun auch als Long Range mit einer um 20 Prozent erhöhten Reichweite an. Mit dem neuen 54-kWh-Akku kommt das Fahrzeug anstelle von bis zu 338 Kilometer nun nach WLTP-Norm bis zu 407 Kilometer weit. Der Stromverbrauch sinkt auf 15,2 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Das neue Spitzenmodell der Baureihe ist ab sofort zum Preis von 44.720 Euro bestellbar.

Der Opel Mokka Ultimate Long Range verfügt über den stärkeren der beiden Elektromotoren und beschleunigt mit seinen 115 kW (156 PS) in neun Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 150 km/h abgeregelt. Die Batterie lässt sich an einer 100 kW-Gleichstrom-Säule in circa 27 Minuten per Schnellladung auf bis zu 80 Prozent wieder aufladen. (aum)