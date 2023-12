Kia bekommt einen neuen Europachef

Marc Hedrich wird ab 1. Januar 2024 die Position des Präsidenten und CEO bei Kia Europe übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Won Jeong Jeong an, der diese Funktion seit vier Jahren innehatte.

Marc Hedrich war zuletzt als Präsident von Kia Frankreich und blickt auf mehr als 30 Berufsjahre in der Automobilindustrie mit zahlreichen Leitungspositionen zurück. Er ist Absolvent der European Business School und startete seine berufliche Laufbahn in den 1990er-Jahren bei Ford in Frankreich. Danach war er Marketingdirektor von Skoda Frankreich und hatte anschließend die gleiche Position bei Seat Frankreich. Danach war er ab 2003 für Toyota Frankreich und Toyota Europa tätig. 2015 wurde Marc Hedrich zum Geschäftsführer von Kia in Frankreich berufen, vor drei Jahren übernahm er dort die Position des Präsidenten. (aum)