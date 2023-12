Autokäufer mögen es nicht so bunt

Wenn es um die Farbe des neuen Autos geht, sind die Deutschen eher zurückhaltend. Schwarz, Weiß und Grau bzw. Silber dominieren. Acht von zehn Käufern entschieden sich in diesem Jahr für eine dieser vier Farben. Auf sie entfielen knapp 2,05 Millionen Neuzulassungen (78,7 Prozent), wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) ermittelt hat. Ihr Anteil ist sogar in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. 2020 waren es beispielsweise noch 75,8 Prozent und im vergangenen Jahr 77,3 Prozent.

Spitzenreiter sind seit 2015 nach wie vor Grau oder Silber (2023: 31,6 Prozent), vor 20 Jahren war der Anteil aber noch weit höher. Gut jeder vierte Käufer (26,4 Prozent) entschied sich im laufenden Jahr für Schwarz. Auch Weiß auf Rang drei konnte seinen Anteil an den Zulassungen leicht steigern: Rund 538.800 Menschen – gut jeder fünfte Käufer (20,7 Prozent) – entschied sich im bisherigen Jahresverlauf für diese Farbe. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Beliebtheit von Karosserietönen im Laufe der Jahre verändern kann: Noch 2006 entschieden sich gerade einmal 1,6 Prozent der Autokäufer für einen weißen Pkw.



Bei den bunten Farben setzt sich der Trend zu Grün fort, der sich erstmals 2021 angedeutet hat. Zwar macht es lediglich 2,5 Prozent der Neuzulassungen im laufenden Jahr aus (rund 66.000 Einheiten), der Blick auf die absoluten Zahlen zeigt jedoch einen Anstieg um 28,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das ist mit großem Abstand der höchste Zuwachs unter allen Pkw-Farben. Seit dem Jahr 2020 haben sich die Zulassungszahlen sogar mehr als verdoppelt (114 Prozent).



Rückläufig war hingegen erneut die Nachfrage nach blauen Fahrzeugen, doch noch immerhin fast jeder zehnte Käufer (9,6 Prozent) entscheidet sich dafür. Damit bleibt Blau die beliebteste bunte Farbe bei Pkw-Neuzulassungen hierzulande. Rot belegt Platz zwei (5,1 Prozent), verliert aber ebenfalls an Bedeutung. Im Jahr 2019 lag der Anteil noch bei 7,2 Prozent und nimmt seitdem kontinuierlich ab.



Seltenheitswert haben Gelb (0,9 Prozent), Orange (0,8 Prozent), Braun (0,6 Prozent) und Lila/Violett, für das sich wie bereits im Vorjahr lediglich einer von 1000 Autofahrern entschied (0,1 Prozent).



Viele Pkw-Besitzer denken bei ihrer Farbentscheidung wahrscheinlich bereits an den Wiederverkauf in einigen Jahren und rechnen sich den besten Wert bei einer aktuell sehr beliebten Farbe aus, mutmaßt der VDA. Damit unterliegt die Farbwahl einem sich selbst verstärkenden Effekt. Entwicklungen gibt es aber dennoch, wie sich auch dieses Jahr wieder gezeigt hat. (aum)