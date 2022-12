Kia startet Neuwagen-Abo „Kia Flex“

Kia bietet in Deutschland mit „Kia Flex“ künftig eine Alternative zu Kauf und Leasing. Bei dem neuen Abo-Service der Marke kommen ausschließlich Kia-Neufahrzeuge zum Einsatz. Das Angebot, das gemeinsam mit Fleetpool realisiert wird, umfasst bereits eine breite Modellpalette. Auf der Website flex.kia.de können die Autos ausgewählt und abonniert werden. Die Abo-Laufzeiten betragen wahlweise 18, zwölf und ab Januar auch sechs Monate. Die feste Monatsrate ist ein All-inclusive-Tarif, der bis auf das Tanken oder Laden alle Kosten von der Kfz-Steuer über Versicherungen bis zur Wartung abdeckt. Der Vertrag endet automatisch nach der Laufzeit.

Das zum Start verfügbare Fahrzeugangebot reicht von den Kleinwagen Rio und Stonic über den Crossover Niro EV und die komplette Kompaktwagen-Familie Ceed bis zum Kompakt-SUV Sportage.



Neben den verschiedenen Fahrzeugen und Abo-Laufzeiten können die Kunden zwischen unterschiedlichen Jahreslaufleistungen von 10.000 bis 30.000 Kilometern wählen. Die monatlichen Raten für ein Zwölf-Monats-Abo mit 10.000 Kilometern pro Jahr starten bei 359 Euro für den Kia Rio 1.2 in der Ausführung Vision (329 Euro bei 18 Monaten) und betragen zum Beispiel beim Niro EV Vision 529 Euro.



Auf der Online-Plattform flex.kia.de finden Nutzer detaillierte Informationen zu den einzelnen Fahrzeugen sowie die Konditionen und Preise der verschiedenen Tarifoptionen. Außerdem wird das Prinzip von „Kia Flex“ im Untermenü „Auto-Abo erklärt“ einfach und anschaulich dargestellt, unter anderem mithilfe einer Auflistung der Unterschiede zwischen Abonnement, Leasing und Kauf.



Wer einen Kia abonnieren möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein, einen Führerschein Klasse B besitzen, über einen Wohnsitz in Deutschland und eine Bankverbindung in einem EU-Mitgliedsland verfügen sowie eine positive Bonitätsauskunft vorweisen. Fahren dürfen das abonnierte Fahrzeug außer dem Vertragspartner auch Familienangehörige ersten Grades und im Haushalt lebende Personen mit einem Mindestalter von 21 Jahren. (aum)