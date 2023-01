Autokauf: Darauf sollten Sie achten

Ein Autokauf kann ein aufregendes Erlebnis sein, aber es kann auch einiges schief gehen, wenn vorab bei der Auswahl des Fahrzeugs nicht auf einige Dinge geachtet wird. Wichtig ist es, sich im Klaren zu sein, welche Eigenschaften und Merkmale wichtig sind, um am Ende auch das richtige Auto zu bekommen und später nichts zu bereuen. Wird ein Familienauto benötigt, ein kleineres Fahrzeug oder vielleicht sogar ein alltagstaugliches Cabrio mit zusätzlichem Spaßfaktor für das Wochenende. Spielt die Kraftstoffeffizienz eine Rolle? Wie sieht es mit der Sicherheit aus?

Wenn das neue Auto viel auf der Autobahn unterwegs sein wird, sind die Leistung und der Kraftstoffverbrauch Faktoren, die berücksichtigt werden sollten. Ist man viel in der Stadt unterwegs, empfiehlt sich ein Wagen mit guter Manövrierfähigkeit und kleinem Wendekreis. Bei so vielen verschiedenen Marken und Modellen auf dem Markt kann es schwierig sein zu entscheiden, welches Auto am besten zu einem passt. Und natürlich spielt auch das Budget eine Rolle.



Die Preisspanne reicht von ein paar tausend Euro und ist quasi nach oben hin offen. Ratsam ist es, sich vorher zu entscheiden, was es kosten darf und sich dann auch daran zu halten. Schließlich sollten die Raten im persönlichen Rahmen bleiben.



Beim Kauf sollte auch bereits an den Wertverlust gedacht werden. Wer es beispielsweise ohnehin nicht sehr lange behalten möchte, ist möglicherweise mit einem Gebrauchten besser beraten. Wer hingegen plant, sein Auto lange zu besitzen, für den ist der Kauf eines Neuwagens vermutlich die bessere Wahl.



Für welche Art von Auto sich am Ende auch entschieden wird, ratsam ist es, sich im Vorfeld über alle Ausstatttungsoptionen zu informieren und mehrere Modelle Probe zu fahren, bevor die endgültige Entscheidung getroffen wird. Schließlich kann es um viel Geld gehen.



Daher ist auch wichtig, einen seriösen und vertrauensvollen Händler zu finden. Möglicherweise können Freunde oder Bekannte einen Tipp geben, mit wem sie gute Erfahrungen gemacht haben. Eine weitere Möglichkeit ist die Überprüfung von Online-Bewertungen. Schließlich ist es immer eine gute Idee, das Autohaus persönlich zu besuchen und sich dort umzusehen. So kann man sich ein Bild von der Umgebung, der Atmosphäre und den Mitarbeiter machen und zumindest einen kleinen Eindruck gewinnen. Wer sich in einem bestimmten Autohaus nicht wohl fühlt oder sich nicht sicher ist, der sollte es besser meiden.



Wer den Kauf eines Gebrauchtwagens in Erwägung zieht, für den ist ein Bericht über die Fahrzeughistorie wichtig, um sicherzustellen, dass kein Schrott gekauft wird. In einem Fahrzeughistorienbericht finden sich entscheidende Informationen, einschließlich aller Unfälle, in die es verwickelt war, wie viele Besitzer es hatte und weitere Details. Er sollte daher angefordert werden. Auch ein Blick in das Serviceheft kann die Kaufentscheidung beeinflussen, da dieses Aufschluss über frühere Mängel geben kann und die Frage nach der regelmäßigen Wartung beantwortet.



Der beste Weg, um herauszufinden, ob ein Auto das richtige für einen ist, ist natürlich eine Probefahrt. Ist der Wagen bequem, einfach zu bedienen und lässt er sich gut fahren? Was stört möglicherweise? Geachtet werden sollte auf eine sanfte und gleichmäßige Beschleunigung sowie auf reaktionsschnelle und progeressive Bremsen. Wie verhalten sich Motor und Getriebe? Der Antrieb sollte keine ungewöhnlichen Vibrationen oder Geräusche von sich geben und die Gangwechsel ebenfalls reibungslos vonstattengehen. In Kurven sollte die Karosserie nicht zu sehr wackeln oder sich gar aufschaukeln. Zudem gehören alle Komponenten im Innenraum wie Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Audiosystem usw. gründlich geprüft, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.



Wer verhandelt, darf nicht vergessen, dass auch der Verkäufer versucht, das Beste aus dem Geschäft herauszuholen. Nehmen Sie sich also vor Beginn der Verhandlungen etwas Zeit, um darüber nachzudenken, was Sie wollen und was Sie bereit sind aufzugeben. Hier kann sich Kompromissbereitschaft am Ende vielleicht auszahlen oder eine alternative Lösung gefunden werden. Bei Gebrauchtwagen können natürlich die Mängel ins Spiel gebracht werden, beim Neuwagenkauf eventuell der eine oder andere Punkt in der Verhandlung zur Sprache kommen, der sie am ausgesuchten Auto doch nicht voll und ganz überzeugt. In der Regel gibt es sowohl beim Preis als auch bei den Bedingungen einen gewissen Spielraum. (aum)