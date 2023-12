Softshell auch auf dem Motorrad

Softshell hat sich im Outdoor- und Freizeitbereich einen festen Platz erobert. Das weiche Material ist leicht und wegen seiner Elastizität besonders bequem. Trotzdem ist es robust, winddicht und wasserabweisend. Diese Eigenschaften machen es auch für Motorrad- und Rollerfahrer interessant. Louis hat eine entsprechende Softshelljacke entworfen. Die Vanucci VUJ-6 ist reiß- und abriebfest genug für die Zertifizierung nach Klasse A und bietet sich fürs tägliche Pendeln zur Arbeit und andere Kurzstrecken an. Level-2-Protektoren sind an den Ellenbogen (verstellbar) und an den Schultern integriert. Ein Rückenprotektor kann nachgerüstet werden.

Mit dem Verbindungsreißverschluss kann die Jacke mit verschiedenen Motorradhosen kombiniert werden. Sie bietet außerdem vier Taschen und für die Freizeit eine abnehmbare Kapuze.



Die Vanucci VUJ-6 gibt es in verschiedenen Größen für Männer und Frauen. Sie kostet 249,99 Euro. (aum)