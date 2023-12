Motorradzubehör-Multi Louis veranstaltet am 10. Januar in seiner Stuttgarter Filiale in der Friedrichstraße eine Autogrammstunde mit Luc Ackermann. Der jüngste Freestyle-Motocross-Weltmeister (2019), Goldmedaillen-Gewinner bei den X-Games (2021) und mehrfacher Weltrekordhalter ist ein Star der internationalen FMX-Szene und Deutschlands Aushängeschild in dieser Sportart. Er wird auch sein Motorrad, eine modifizierte KTM 450 SX mitbringen und von 15 bis 19 Uhr alles signieren, was die Fans wünschen, sowie Fragen zu sich und seinem Sport beantworten.

Vor Ort gibt es außerdem eine besondere Crossbrille zu gewinnen, die Red Bull Spect Strive in der Luc-Ackermann-Edition im Wert von 150 Euro. Für Getränke sorgt der Sponsor Red Bull und Louis für Rabatt-Gutscheine, zum Beispiel für das in jüngster Zeit stark ausgebaute Angebot für Crosser. (aum)