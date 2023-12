Der AvD erweitert sein Angebot

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) erweitert zum 1. Januar sein Angebot und seine Leistungen. Ab 2024 werden auch Lkw bis 3,5 Tonnen, Mietwagen und Krafträder unter 50 Kubikzentimeter Hubraum sowie motorisierte Krankenfahrstühle versichert. Der Club leistet zudem künftig auch Pannenhilfe für Fahrräder und E-Bikes in allen angebotenen Tarifen; und zwar mehrmals im Jahr. Erstmals wird in allen Mitgliedschaften außerdem ein Wildschaden (Haar- und Federwild) bis zu 300 Euro je Schadenfall als Beihilfe zu den angefallenen Reparaturkosten bezahlt, wenn diese nicht vollständig von der Kfz-Versicherung übernommen wurden.

Erhöht wird zum neuen Jahr das Rückholungsalter von Kindern in allen Mitgliedschaftsvarianten bis auf „Help“ von unter 16 Jahren auf unter 18 Jahre. Miterfasst sind Kinder künftig in der Versicherung „Help Plus“ Familie bis zum 23. Lebensjahr auch dann, wenn sie nicht mehr im gemeinsamen Haushalt leben. In diesem Tarif wird zudem die Reichweite der Wunschwerkstatt von 30 auf 50 Kilometer erweitert.



Interessenten können ab dem 2. Januar 2024 auf der Homepage des AvD die aktualisierten Informationen zu den Tarifen einsehen. Der Mitgliedschaftsbeginn ist dabei bis zu einem Jahr frei wählbar. (aum)