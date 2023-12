Vorschau: Kleiner Lexus, großer Hyundai und ein Interview

Es wird in der letzten Vorweihnachtswoche ruhiger. Dennoch gibt es kurz vor Jahresschluss noch eine wichtige Neuheit: Seit mehr als 30 Jahren versucht Lexus in Europa, ein Rad auf den Boden zu bekommen. Doch bei Preisen über 50.000 Euro fällt die Wahl immer noch nicht unbedingt auf Toyotas Nobeltochter. Nun versuchen es die Japaner erneut eine Nummer kleiner, mit dem LBX, dem kleinsten Modell im Programm. Und der soll mal ein ganz Großer werden.

Größter Hyundai ist der Staria. Der futuristisch gestaltete Kleinbus bietet jede Menge Platz und nimmt die Mercedes V-Klasse oder den VW T7 ins Visier. Guido Borck hat die Luxus-Variante Signature mit 177 PS starkem Diesel sowie Allradantrieb unter die Lupe genommen. Als Transporter, wie der Ford Transit Custom, ist er allerdings nicht zu haben. Der Kölner Klassiker wurde gerade erst aufgefrischt. Als Kastenwagen zeigt er im Praxistest, was seinem künftigen Zwillingsbruder von VW, dem Transporter, bald in die Wiege gelegt werden wird.



Erfolgreich unterwegs ist in diesem Jahr auch wieder Skoda. Der Importeur hat sich in Deutschland hinter vier heimischen Herstellern auf Rang fünf der zulassungsstärksten Marken überhaupt vorgeschoben. Im Gespräch mit dem Auto-Medienportal verweist Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsleitung von Skoda Deutschland auf die aufgefrischte Modellpalette, die im kommenden Jahr bei den Händlern stehen wird. Allerdings erwartet er einen Rückgang beim Absatz der Elektrofahrzeuge, wenn die staatliche Förderung wie von der Ampel-Koalition früher als geplant ausläuft.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)