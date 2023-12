Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Noch ist der obere Totpunkt der Diskussion nicht erreicht. Da publiziert der Chef der bürgerlichen Fraktion im Europaparlament ein Wahlversprechen zugunsten des Verbrennungsmotors. Und der Verein Deutscher Ingenieure legt eine Studie vor, nach der ein Elektro-Auto im Vergleich mit einem aktuellen Verbrenner-Auto erst nach sieben Jahren Betrieb einen positiven Effekt aufs Klima hat. Der ADAC meldete nach seiner Studie vor drei Jahren ein ähnliches Ergebnis, was ihm allerdings schnell peinlich wurde. Wahrscheinlich lassen sich im Mainstream mehr Mitglieder angeln. Dabei gehört doch dem Mutigen die Welt, oder?

Von den 445.714 waren dies die Top Ten der Woche:



1. Manfred Weber will das Verbrenner-Verbot der EU kippen

2. Ernüchternde Testfahrt

3. VW Transporter komplettiert Bulli-Trio

4. Alpine-Werksbesichtigung in Dieppe: In der Ruhe liegt die Kraft

5. Porsche Macan: Der Bestseller fährt ins Elektrozeitalter

6. Mehr Wettbewerb und steigende Produktion drücken Autopreise

7. Da kommt kein SUV mit

8. „Opel Love“ – Liebe geht durch den Wagen

9. BMW feiert 25 Jahre in Silicon Valley

10. Vorstellung Citroën ë-Berlingo: Nur noch elektrisch



440.914 Text-, Foto- und Videodateien lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen an unsere rund 250.000 Leser und unsere Abnehmer in den Redaktionen aus. Bei den Videos lag eines über die Historie des Porsche Macan ganz vorn, bei den Fotos eines vom noch getarnten Volkswagen Transporter. (aum)