Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland zog 1998 von Stuttgart nach Berlin

Der Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) feiert ein zweifaches Jubiläum: Vor 25 Jahren, im Sommer 1998, zog die Vertriebszentrale für den deutschen Markt von Stuttgart nach Berlin, an den damals neu bebauten Potsdamer Platz. Vor zehn Jahren ging der MBVD an den heutigen Standort in Berlin-Friedrichshain, unweit der East Side Gallery. Anlässlich dieses doppelten Jubiläums wurde am 7. Dezember 2023 die Verbindung zwischen Mercedes-Benz und Berlin gewürdigt. (aum)