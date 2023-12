Beim französischen Sportwagenhersteller Alpine aus Dieppe ticken die Uhren noch anders. Die 350-köpfige Mannschaft produziert die A110 in Kleinserie – ohne großartige Automatisierung, sondern in liebevoller Handarbeit. Wir haben dem Team in der Manufaktur über die Schulter geschaut und dabei vieles über die Fertigung sowie die – ausschließlich elektrische – Zukunft von Alpine erfahren. (aum)