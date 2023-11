GWM Wey 03 und 05: Die Luxus-Langläufer

Great Wall Motor (GWM) stellt sich in Europa breiter auf. Der chinesische Autobauer, hierzulande bisher vor allem durch die Elektromarke Ora bekannt, präsentiert und pusht nun auch seine Premiummarke Wey. Benannt nach dem GWM-Unternehmensgründer und CEO Jack Wey, bietet sie vor allem luxuriös ausgestattete SUV mit Plug-in-Hybridantrieb, die den einen oder anderen heimischen Kunden ins Grübeln bringen werden. Und in mindestens einer Disziplin sind sie auch schon jetzt allen anderen Teilzeitstromern buchstäblich weit voraus.

Und das betrifft ihre elektrische Reichweite. Mit bis zu 158 Kilometern nach WLTP-Norm fährt der 4,87 Meter lange Wey 05 zurzeit allen anderen Plug-in-Hybriden auf dem Markt davon. Möglich macht's eine Fahrbatterie mit 40 kWh Kapazität. Auch der Wey 03 soll mit einem 35 kWh-Akku je nach Front- oder Allradantrieb noch bis zu 139 Kilometer erreichen. Beide sind außerdem schnellladefähig.



Kaum weniger beeindruckend sind auch die Leistungen, mit denen beide Plug-in-Hybrid-SUV unterwegs sind. Beide nutzen einen 2-Liter-Turbobenziner mit 204 PS (150 kW), der beim Wey 03 mit Frontantrieb von einem 120 kW (163 PS) starken Elektromotor auf 270 kW (367 PS) Systemleistung gebracht wird. In der Allradversion gesellt sich eine weitere E-Maschine an der Hinterachse hinzu, was zu einer Systemleistung von 325 kW (442 PS) und einem maximalen Drehmoment von 685 Nm kumuliert. Beim Wey 05, mit je einem Elektromotor an Vorder- und Hinterachse immer als Allradler ausgelegt, läuft es auf eine Systemleistung von 350 kW (476 PS) und 847 Nm Drehmoment hinaus. In allen Fällen wird die Kraft über ein 9-Gang- Doppelkupplungsgetriebe übertragen. (aum/fw)