Vorschau: Zwei Stromer, eine Messe und einige Weihnachtstipps

Mit dem Ioniq 5 N bringt Hyundai erstmals ein Elektroauto unter seinem Performance-Label. Parallel dazu wird in der nächsten Woche der neue Santa Fe vorgestellt. Und mit dem Astra Sports Tourer kommt demnächst nach MG 5 und Peugeot E-308 SW der nunmehr dritte Elektro-Kombi auf den Markt. Motorsport- und Oldtimerfans freuen sich auf die Essen Motor Show. Europas größte Messe ihrer Art öffnet am Freitag ihre Pforten und dauert bis zum 10. Dezember. Spätestens dann sollte sich auch jeder Gedanken über Weihnachtsgeschenke gemacht haben. Wir geben Ende nächster Woche ein paar Tipps für automobilfreundliche Präsente.

Mit dem Wohnmobil zum Winzer, das ist auch während der kalten Jahreszeit meist eine gute Idee. Allerdings gilt es saisonale Besonderheiten zu berücksichtigen, sonst kann es böse Überraschungen geben, wie Michael Kirchberger weiß. Außerdem holen wir den krankheitsbedingt ausgefallenen Praxistest der Zontes 350 GK nach. Nicht ganz so schnell sind S-Pedelecs, aber immerhin schneller als ein gewöhnliches E-Bike. In Deutschland fristen die bis zu 45 km/h schnellen Hybridfahrräder allerdings noch ein Nischendasein. Das ist in anderen Ländern, auch wegen anderer gesetzlicher Regelungen, andres. Der Fahrradindustrieverband ZIV hat daher eine Studie in Auftrag gegeben, die als Grundlage zur Diskussion mit der Politik dienen soll.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten und Entwicklungen in der Automobilindustrie, der Motorradbranche und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)