Hoch hinaus mit dem Toyota bZ4X

Ulrike Nasse-Meyfarth, zweifache Olympiasiegerin im Hochsprung, ist ab sofort als neue Toyota-Markenbotschafterin vollelektrischen bZ4X unterwegs. Sie nutzt das Elektroauto für Fahrten zu Sport- und Trainingsstätten sowie zu gesellschaftlichen Veranstaltungen in ganz Deutschland.

Die frühere Weltklassesportlerin war 1972 die jüngste Olympiasiegerin in der Leichtathletik. 1984, bei ihrer zweiten Goldmedaille, war sie die älteste Olympiasiegerin im Hochsprung. Ulrike Nasse-Meyfarth erzielte 1982 und 1983 mit 2,02 Metern und 2,03 Metern Weltrekorde, ist siebenfache Deutsche Meisterin und heute Talent-Scout, Sportlehrerin und Trainerin. Auch örtlich ist sie mit dem Importeur verbunden. Sie wuchs im Bergischen Land in der Nähe der Deutschland-Zentrale in Köln auf und lebt dort heute. (aum)