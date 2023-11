EICMA 2023: Moto Guzzi bringt wieder eine Stelvio

Mit dem Motor der V100 Mandello belebt Moto Guzzi einen alten Modellnamen wieder und stellt auf der Mailänder EICMA (–12.11.) die neue Stelvio vor. Die 115 PS (85 kW) starke 1,0-Liter-Reisenduro nimmt für sich in Anspruch, die einzige mit Kardanantrieb und elektrisch verstellbarem Windschild in ihrer Klasse zu sein. Ebenfalls mit an Bord ist Kurvenlicht. Die fünf Fahrmodie umfassen auch eine Offroad-Einstellung. Zudem bietet die Stelvio mit dem optionalem Radarpaket eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, einen Kollisions- und einen Toter-Winkel-Warner. Erhältlich sein soll die neue Motoi Guzzi ab Februar wahlweise in Gelb oder Schwarz. Ein Preis wurde noch nicht genannt. (aum)