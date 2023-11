Mathias Kalkbrenner übernimmt Peugeot-Marketing

Mathias Kalkbrenner (37) ist neuer Marketingmanager bei Peugeot Deutschland. Er tritt die Nachfolge von Tobias Stöver an, der in die Zentrale nach Paris wechselt.

Mathias Kalkbrenner ist seit über acht Jahren im Unternehmen und verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Marketing-, B2B- und Vertriebsdirektion in verschiedenen Märkten. Zuletzt war er Leiter Produktmanagement und Pricing bei Peugeot in Deutschland. Davor war er Stellantis-Konzern im Vertrieb B2B und leichte Nutzfahrzeuge tätig. Kalkbrenner berichtet in seiner neuen Funktion an Deutschland-Geschäftsführer Christian Dietsch. (aum)