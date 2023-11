Vorschau: Allerlei Neuheiten, zwei Praxistests und ein Abschied

In der nächsten Woche stellen wir den Audi Q8 und den Kia EV9 vor und dreht sich in Mailand auf der EICMA alles um die neuesten Motorräder. Peugeot kündigt für E-Rifter ein umfangreiches Facelift an. Mit ZF-Chef Holger Klein sprechen wir über die Fahrzuegantrieb der Zukunft. Für ihn ist klar: Das batterieelektrische Auto wird die Norm sein, die Akzeptanz hängt aber von vielen Faktoren ab. „Ich komme gerade aus Japan zurück, da laden Sie auch mal mit nur drei Kilowatt. Das dauert dann ewig", berichtet er. Und Plug-in-Hybride, die in Deutschland immer weniger gefragt sind, erfreuen sich in anderen Ländern hingegen steigender Beliebtheit.

Eine feste Größe ist seit Jahrzehnten der Toyota Corolla. Er gilt als das meistverkaufte Auto der Welt. Dem Trend der Zeit folgt er mit dem Namenszusatz Cross als SUV. Der klassische Hybridantrieb macht ihn zu einem der sparsameren Vertreter seiner Art, wie sich im Praxistest bestätigt. Der Dacia Spring wiederum gilt als das günstigste Elektroauto Deutschlands. Der Kleinwagen startet für erschwingliche 22.750 Euro, nach Abzug der Umweltprämie sind es sogar nur noch 15.573 Euro. Dafür erhält man ein fünftüriges Mini-SUV mit Platz für vier und einer City-Reichweite von bis zu 305 Kilometern. So weit die Theorie, denn bei so einem Discount-Preis müssen auch einige Abstriche gemacht werden. Welche genau, verrät Guido Borck nächste Woche in unserem zweiten Praxistest.



Analoge Uhr, Türen, die sich auf Knopfdruck öffnen, Reserverad außen auf der Heckklappe und so manches weitere Detail verbreiten im Mercedes-Benz G 500 den nostalgischen Charme der 1980er Jahre. Unser Autor Hans-Robert Richarz nutzte die letzte Gelegenheit und probierte den Achtzylinder, dessen Produktion in Kürze ausläuft, auf der „Route der Industriekultur“ im Ruhrgebiet aus. Im Herbst, wenn die Maronen reifen und der Wein im Keller gärt, ist Südtirol ein paradiesisches Ziel. Vor allem mit dem Campervan lässt sich die Alpenprovinz ausgezeichnet erkunden. Allerdings sind die Stellplätze voller geworden. Wie es trotzdem ein Traumurlaub wird, hat Michael Kirchberger erlebt. Manager von Autoherstellern, Mobilitätsdienstleistern und Verkehrsbetrieben diskutieren derweil beim Mobility Circle, wie wir künftig mobil bleiben können, wenn Autos aus den Innenstädten vertrieben werden.



Darüber hinaus versorgen wir Sie tagesaktuell mit weiteren Neuigkeiten aus der bunten Welt der Mobilität vom Fahrrad bis zum Lkw. Morgen erfahren Sie außerdem, welche Miniaturen in verschiedenen Maßstäben „Modellfahrzeug des Jahres“ geworden sind. (aum)