Autoren-Union Mobilität meldet Spitzenwerte

1.263.797 Abrufe: Das ist der höchste Wochenwert, seit unsere Medien die Auto-Szene spiegeln – und das ausgerechnet in einer Woche mit Brückentagen und einer deswegen eher ruhigen Lage am Nachrichtenmarkt. Nun werden wir in der Redaktion wieder spekulieren: Erleben wir den Rekord trotz der mäßigen Nachrichtenlage oder wegen? In der Vergangenheit hatten wir öfter den Eindruck, dass die Zahl der Abrufe bei uns steigt, wenn Flaute herrscht.

Von den 598.474 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. ZF-Chef zum Hybrid: „Totgesagte leben länger“

2. Reparaturkosten beim E-Auto laufen aus dem Ruder

3. Eine Idee setzt sich nicht durch und lebt dennoch weiter

4. Toyotas Kleinste kommen groß raus

5. Der Cupra Tavascan kündigt sich mit 3-D-Effekt an

6. Tokio 2023: Toyota zeigt Mobilität für alle

7. Der VW ID 7 kommt als Kombi

8. Sportwagen und Limousinen statt SUV

9. Der Fiat 500e hat einen großen Bruder bekommen

10. Produktionsstart für den Ford Courier



665.323 Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche von unserem Server an die rund 250.000 Leser, die im Oktober für mehr als sieben Millionen Pageimpressions stehen und unsere Abnehmer in den Medien als Downloads ausgeliefert. Das Foto der Woche zeigt den BYD Dolphin im Euro-NCAP-Crashtest, das erfolgreichste Video den Mitsubishi Colt: „Eine Legende kehrt zurück“. (aum)