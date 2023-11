Subaru Solterra im elektrifizierten Sportdress

Subaru kleidet sein vollelektrisches Crossover-SUV ab sofort mit einem optionalen STe-Designpaket im sportlich-eleganten Look. Das elektrifizierte Sportdress („Sport Trim electrified” – STe) beinhaltet neben Kotflügelverbreiterungen und Radhausverkleidungen in Wagenfarbe schwarz glänzende 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Y-Speichen-Design. Am verblendeten Kühlergrill und Heck prangt zudem ein dreidimensionaler STe-Schriftzug. Im Innenraum gibt es exklusive Teppichmatten mit gesticktem STe-Logo. Das für 3500 Euro bestellbare STe-Paket wird ab der mittleren Ausstattungslinie Platinum (ab 60.990 Euro) angeboten. (aum)