Gebrauchtwagen werden teurer gehandelt

Die Gebrauchtwagenpreise steigen deutlich, wie eine Auswertung des Online-Portals mobile.de zeigt. So mussten Käufer auf dem nach eigenem Bekunden mit rund 1,4 Millionen Inseraten größten Fahrzeugmarkt Deutschlands für einen Pkw aus zweiter Hand im Oktober durchschnittlich 732 Euro mehr zahlen als noch im selben Monat 2022. Im vergangenen Monat wurden Gebrauchte im Mittel für 33.349 Euro gehandelt.

Bezogen auf das vergangene Jahr wiesen Sportwagen (plus 8 Prozent), Minis (plus 7,6 Prozent) und Geländewagen (plus 4,8 Prozent) die größten Preissprünge nach oben auf, während Utilities (minus 5,8 Prozent) und Wagen der Oberklasse (minus 4,1 Prozent) teilweise deutlich günstiger wurden. Die Auswertung beruht auf 663.610 auf mobile.de inserierten Pkw. (aum)