Mit Louis durch den Winter

Dank immer besserer Funktionskleidung sind viele Motorradfahrer häufiger als früher auch in der kalten Jahreszeit unterwegs. Zubehör- und Bekleidungsanbieter Louis hat unter der Marke Fastway eine Reihe preisgünstiger, aber warmhaltender Textilien im Programm.

Die elastische Funktionswäsche Fastway 1st Layer Uni Winter 211 kann dank flauschigem Innengewebe direkt auf der Haut oder als zweite Schicht getragen werden. Shirt und Hose kosten je 12,99 Euro. Etwas lässiger im Schnitt und kräftiger im Material kommt das Funktionswäsche-Set Fastway Fleece daher. Die Microfleece-Wäsche mit Stehkragen und Zipper kostet 39,99 Euro. Die bis auf die Schultern und den Brustkorb reichende Sturmhaube Fastway Uni 211 umschließt den Hals mit winddichtem, aber atmungsaktivem Polyester-Gewebe. Am Kopf sorgt elastisches Mesh-Gewebe für faltenfreien Sitz. Den Brust-Hals-Kopfschutz gibt es bei Louis für 19,99 Euro.



Nicht jedermanns Sache, aber effektiv sind Handschuhe in Drei-Finger-Form. Der in acht Größen erhältliche Fastway Winter Uni 201 ist nach Angaben der Hamburger der wärmste Handschuh im Sortiment, mit 49,99 Euro aber nicht der teuerste.



Außerdem finden sich neben weiteren Artikeln wie Unterziehhandschuhen noch ein Regenanzug mit einer Wattierung aus Thermolite Plus im Fastway-Sortiment. Die Hose des Fastway Uni 211 Thermo Regenanzugs kostet 89,99 Euro, die Jacke zehn Euro mehr. (aum)