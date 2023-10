Vorschau: Der Superb, ein Koloss und Seat auf zwei Rädern

Reformationstag und Allerheiligen: Die Nachrichten aus der Automobilindustrie dürften in der nächsten Woche etwas spärlicher fließen. Dennoch steht eine Neuheit im Terminkalender: Skoda präsentiert die vierte Generation des Superb. Mit dem Oktober endet für viele Motorradfahrer die Saison. Wie die Maschine am besten für den Winterschlaf vorbereitet wird, erläutert unser Ratgeber. Und um sich die Zeit bis zum Frühjahr etwas zu verkürzen, gibt es eine Buchempfehlung über die Big Four aus Japan.

Ohnehin ist es allmählich an der Zeit, an die ersten Weihnachtsgeschenke zu denken. Neben Büchern empfehlen sich alle Jahre wieder auch Kalender. Der Hamburger Fotograf Carlos Kella beschert Autofans auch 2024 wieder seine besondere Mischung „Girls & legendary US-Cars“.



Luxus, Leistung, Ladegeschwindigkeit – der Mercedes-Benz EQS SUV gehört nicht nur ob seiner schieren Größe und opulenten Ausstattung zu den Spitzen-Stromern auf dem Markt. Und mit der Topversion 580 4-Matic zeigen die Schwaben eindrucksvoll, dass sie auch bei der Elektromobilität zu den Herren im Haus gehören. Und doch kommt unser Autor Frank Wald im mehr als 2,7 Tonnen schweren Koloss über Sinn und Unsinn der batterieelektrischen Mobilität ins Grübeln. Keinen Grund dazu hat man hingegen beim Seat Mó 50. Damit brechen die Spanier die bereits bekannte Leichtkraftradversion ihres Elektrorollers in die 45-km/h-Klasse herunter. Wie sich die Basismobilität unterhalb des Microcars anfühlt, klärt unser Praxistest.



Zudem sprechen wir mit Martin Daum, Chef von Daimler Truck, über die Zukunft des Lastwagenantriebs. Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über die Neuigkeiten aus der Automobil- und Motorradwelt auf dem Laufenden. (aum)