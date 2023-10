Audi setzt 16 Prozent mehr Autos ab

Der Audi-Konzern hat in den ersten neun Monates des Jahres den Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent gesteigert. Insgesamt wurden 1,405 Millionen Audi, Lamborghini und Bentley abgesetzt. In Europa und in den USA steigen die Verkäufe der Kernmarke jeweils um gut ein Viertel, in China waren es fünf Prozent. Der Konzernumsatz stieg um 13 Prozent auf 50,4 Milliarden Euro. Der Gewinn fiel mit 4,6 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 6,25 Mrd. Euro) geringer. Der Rückgang ist zu einem Großteil auf negative Effekte aus Rohstoffsicherungen in Höhe zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit. (aum)