Cupra erstmals Partner der Aids-Gala in Berlin

Ein Abend für den guten Zweck. In diesem Jahr ist Cupra erstmals offizieller Automotive-Partner der AIDS-Gala. Das festliche Charity-Event zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung, das am 4. November in der Deutschen Oper in Berlin stattfindet, ist das wichtigste Jahresevent, um für das Thema Aids und HIV zu sensibilisieren, Spenden zu sammeln und die Solidarität im Kampf gegen das Virus zu fördern.

Dabei ist die junge spanische Marke maßgeblich für das Rahmenprogramm verantwortlich. Vor dem Gebäude der deutschen Oper wird der Cupra Dark Rebel in einem Glaswürfel in Szene gesetzt. Im Innenraum erhält die Marke einen mehrere Hundert Quadratmeter großen Bereich, den sie für den Abend in eine Lounge mit 360-Grad-Bar und Dancefloor verwandelt, wobei der DJ im Zentrum erhöht inmitten der Bar am Turntable stehen wird. Nach dem festlichen Opern-Abend startet dort eine Aftershowparty, bei der als Top-Act der weltweit bekannte DJ Felix Jaehn auflegen wird. Um Spenden für die Deutsche Aids-Stiftung zu sammeln, wird am Abend in einer Tombola ein Cupra Born verlost. (aum)