Tokio 2023: Der Toyota IMV 0 ist für vieles zu haben

IMV – innovative Mehrzweckfahrzeuge – nennt Toyota ein knapp halbes Dutzend Konzeptfahrzeuge mit flexiblem Ansatz. Auf der Japan Mobility Show (26.10.-–5.11.2023) präsentiert die Marke den Pick-up IMV 0. Seine Pritsche dient als Basis für diverse Um- und Aufbauten und verschiedene Mobilitätsstile und lässt sich an die individuellen Bedürfnisse und Aufgaben anpassen – für gewerbliche Bereiche genauso wie für Freizeitaktivitäten. Anpassbare Teile lassen sich dabei sicher mit der Ladefläche verschrauben und decken verschiedene Anwendungen von gewerblichen Aufgaben bis zur Freizeitaktivität ab. Am Messestand in Tokio gibt es beispielsweise Kaffee aus dem Mobilitätscafé vom Heck des umgebauten IMV 0. An der ebenfalls auf dem Modell platzierten „Capsule Bar“ können die Besucher außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen. Daneben werden auch Ideen von Kunden gezeigt, wie sie sich den IMV 0 vorstellen könnten. (aum)