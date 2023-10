Vorschau: Zwei Löwen und zwei Sterne

Benelli ist in Italien wieder schwer angesagt. Design und Komponenten stammen aus Europa, Motor und Fertigung übernimmt China. Schönstes Ergebnis dieser Strategie ist die Leoncino 800 Trail, findet Ralf Bielefeldt, der den gar nicht so kleinen Löwen im Praxistest vorstellt. Auf Löwenspuren begibt sich auch Walther Wuttke. Er ist den Peugeot 408 gefahren und berichtet von seinen Alltagserfahrungen.

Unser Wohnmoibilexperte Michael Kirchberger war derweil mit dem Profilia auf Tour. Mit dem Fahrzeug auf Sprinter-Basis gelingt Eura Mobil der Sprung ins Premiumsegment. Außerdem berichtet Jens Meiners in der kommende Woche über den neuen Mercedes-AMG GLC 63 S, der erstmals als Vierzylinder-Hybrid auftritt. Leistung: 680 PS.



Täglich finden Sie darüber hinaus bei uns aktuelle Meldungen und Berichten rund um alles was Räder hat. Auch die Entwicklungen in der Verkehrspolitik und anderen Feldern der Mobilität behalten wir im Blick. (aum)