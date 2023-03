Zero will Motorräder auf den Philippinen fertigen

Zero Motorcycles plant die Montage von Elektromotorrädern und Baugruppen auf den Philippinen. Kooperationspartner ist die Firma Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI), die ein Werk in Laguna hat. Vorgesehen ist auch die Verwendung von lokal hergestellten Teilen. Der Produktionsbeginn ist noch für dieses Quartal geplant. Die von IMI gefertigten Modelle sind schwerpunktmäßig für europäische und asiatische Märkte bestimmt. Zero, beheimatet in Kalifornien, begründet den Schritt mit steigender Nachfrage und Expansionsplänen. (aum)