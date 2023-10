Vorschau: Der nächste Chinese, Genf in Katar und vier Neuheiten

Wegen des Feiertags am Dienstag fällt die nächste Woche von der Nachrichtenmenge etwas kürzer aus als sonst. Gleichwohl steht die Autowelt natürlich nicht still. So kommt mit Chery der nächste chinesische Hersteller nach Europa und hat sich Deutschland als Sitz ausgewählt. Jochen Tüting ist Geschäftsführer der Chery Europe GmbH in Raunheim bei Frankfurt, dem europäischen Design- und Entwicklungsstandort und erläutert im Interview mit der Autoren-Union Mobilität die Pläne mit den Marken Omoda und Jaecoo. Walther Wuttke reist zudem nach Katar und wird sich auf der erstmals dort stattfindenden „Geneva International Motor Show“ umsehen. Immerhin haben sich 30 renommierte Hersteller angemeldet und zehn Premieren sind angekündigt.

Viel kritisierte Schwachstelle des Mazda MX-30 ist seine kleine Batterie und damit die zu geringe Reichweite. Jetzt schaffen die Japaner Abhilfe mit der Version e-Skyactiv R-EV, einem seriellen Plug-in-Hybrid, der einen Kreiskolbenmotor als Energielieferanten für den nach wie vor elektrischen Antrieb nutzt. Frank Wald wird in der kommenden Woche das Zusammenspiel aus Elektro- und Wankelmotor erfahren. Anschließend nimmt er am Steuer des neuen Hyundai Kona Platz, bei dem erstmals Vollhybrid- und Verbrenner auf der Elektroversion aufbauen. Die zweite Generation des hierzulande meistverkauften Hyundai hat nicht nur an Gestalt und Größe zugelegt, sondern auch jede Menge technische Innovationen im Gepäck.



Das Neuheiten-Quartett vervollständigen die zweite Generation des Skoda Kodiaq und der LM, mit dem Lexus erstmals einen Van auffährt. Motorsportgeschichte aus sechs Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Erinnerung rufen soll der „Legends Grand Prix“, der 2025 auf dem Salzburgring Premiere haben wird. Markenbotschafter der neuen historischen Rennserie ist kein Geringerer als Fahrerlegende Hans-Joachim Stuck.



Darüber hinaus halten wir Sie natürlich auch über weitere neue Entwicklungen in der bunten Welt der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)