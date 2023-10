Lucid Air: Stromer der Superlative

Elektromobilität sorgt für frischen Wind auf dem europäischen Markt. Und jetzt betritt eine neue US-Marke die Bühne: Lucid, mit Fokus auf Luxusfahrzeuge, will es mit Größen wie Porsche, Mercedes-Benz, BMW und Tesla aufnehmen. Ihr erstes Angebot, der Lucid Air, ist ein wahrer Stromer der Superlative.

Schon die Basisversion „Pure“ bietet beeindruckende 358 kW (487 PS) Leistung und ein Drehmoment von bis zu 930 Newtonmetern. Die Spitzenversion „Midnight Dream Edition“ liefert sogar atemberaubende 828 kW (1126 PS) und beschleunigt den Viertürer in erstaunlichen 2,7 Sekunden auf 100 km/h – schneller als der Bugatti Veyron.



Der Luxuswagen glänzt jedoch nicht nur mit Power, sondern auch mit Fahrkomfort und technischen Raffinessen. Alles, von der Batterie bis zur Software, wurde intern entwickelt, um eine kompakte und effiziente Antriebseinheit zu schaffen. Sogar die Kupferdrahtwicklungen in den Elektromotoren sind patentiert. Das Auto steckt voller Innovationen und hat damit sogar die Aufmerksamkeit von Aston Martin geweckt.



Im Inneren des Lucid Air findet man edle Materialien, ein durchdachtes Cockpit und überraschend viel Beinfreiheit auf den Rücksitzen. Der Kofferraum bietet 627 Liter und dazu unter der Fronthaube den größten „Frunk“ der Branche mit weiterem Stauraum. Die Fahrleistungen sind ebenso beeindruckend wie die Reichweiten von bis zu 839 Kilometern mit einer kompletten Ladung.



Obwohl der Lucid Air in der Luxusklasse spielt, fehlen allerdings einige Standards wie ein Head-up-Display oder auch eine Luftfederung. Trotzdem ist der Premium-Neuling mit Preisen ab 109.000 Euro durchaus selbstbewusst unterwegs. (aum/fw)